Quirinale: il centrodestra si astiene, il centrosinistra aspetta la proposta di un nome e vota scheda bianca (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il centrodestra ha deciso di astenersi alla quarta votazione per il presidente della Repubblica. La coalizione chiederà da domani due votazioni al giorno. M5s, Pd e Leu oggi voteranno scheda bianca nel quarto scrutinio... Leggi su europa.today (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ilha deciso di astenersi alla quartazione per il presidente della Repubblica. La coalizione chiederà da domani duezioni al giorno. M5s, Pd e Leu oggi voterannonel quarto scrutinio...

Advertising

VittorioSgarbi : #quirinale La storia repubblicana è piena di presidenti con una chiara identità politica ed eletti con pochi voti d… - lorepregliasco : La tentazione di forzare su Casellati è forte, per Salvini. Potrebbe spaccare il centrosinistra (e il 5 Stelle) e r… - NicolaPorro : ?? Il vero nome del centrodestra per il Quirinale, la grave assenza di Di Maio al vertice Ue sull’Ucraina e il silen… - telodogratis : Corsa al Quirinale, via al quarto voto, centrodestra si astiene, centrosinistra con scheda bianca - barinewstv : Rebus Quirinale, il centrodestra si astiene mentre il centrosinistra annuncia ancora scheda bianca. Tra i nomi spun… -