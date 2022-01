Quirinale, endorsement di Di Maio per Belloni: Ma guai a spaccare la maggioranza di governo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Con Elisabetta Belloni “ho lavorato insieme alla Farnesina, si tratta di un profilo alto ma non giochiamo a bruciare nomi e soprattutto non spacchiamo la maggioranza di governo”, dice ai cronisti alla Camera il ministro M5S degli Esteri, Luigi Di Maio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 27 gennaio 2022) Con Elisabetta“ho lavorato insieme alla Farnesina, si tratta di un profilo alto ma non giochiamo a bruciare nomi e soprattutto non spacchiamo ladi”, dice ai cronisti alla Camera il ministro M5S degli Esteri, Luigi Di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

riotta : .@berlusconi si ritira da corsa #Quirinale ma senza endorsement #Draghi il centrodestra finora senza guida e diviso. Vedremo al voto - ennemme : RT @fcancellato: Sintesi: Mattarella, salvaci tu. Segue endorsement #PresidenzaDellaRepubblica #Quirinale22 - mau_mariani : RT @fcancellato: Sintesi: Mattarella, salvaci tu. Segue endorsement #PresidenzaDellaRepubblica #Quirinale22 - fcancellato : Sintesi: Mattarella, salvaci tu. Segue endorsement #PresidenzaDellaRepubblica #Quirinale22 - Zerovirgola2 : A Mediaset va in onda come sempre la fantapolitica:oltre all’endorsement di conduttore e inviato per la Casellati c… -