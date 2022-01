Quirinale | Cacciari | “Convergeranno su Casini Piace a destra e a questo residuo di sinistra sgangherata E sarebbe una vittoria di Renzi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 gennaio 2022) “? L’inghippo sta nel fatto che la questione del presidente della Repubblica per la prima volta è strettamente collegata al governo. E quindi se non si mettono d’accordo sul capo dello Stato, di fatto va in crisigoverno. È un colossale pasticcio, perché devono fare un presidente della Repubblica che non scontenti Draghi, perché altrimenti verrebbe delegittimato e indebolito“. Così, ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, il filosofo Massimosi pronuncia sull’elezione del presidente della Repubblica,anche oggi conclusasi con una fumata nera. Secondo, la soluzione più logica è lasciare le cose così come stanno, cioè confermare Sergio Mattarella al Colle e Mario Draghi a Palazzo Chigi: “Piaccia o non piaccia, questa è la via più semplice. Oggi questa prospettiva, ...