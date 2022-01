Paolo Bonolis: “Sanremo è una messa cantata uguale per decenni, serve rinnovo. Staccarlo dall’Ariston non sarebbe sacrilegio” (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Staccare Sanremo dall’Ariston non è un sacrilegio: l’Ariston non è stato consacrato da qualche fede religiosa! È un bellissimo teatro, che secondo me ha esaurito la sua funzione espressiva“. A una manciata di giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2022, il terzo sotto la direzione artistica di Amadeus, ecco che ci pensa Paolo Bonolis a lanciare una stoccata alla kermesse. In un’intervista al settimanale Oggi, lui che ben conosce la macchina del Festival dopo averlo vissuto da protagonista come conduttore (prima nel 2005 e poi ancora nel 2009), critica le liturgie e parla della necessità di rinnovo di quest’evento che da troppo tempo si ripete sostanzialmente immutato nella sua forma. “Credo che, viste le potenzialità tecnologiche di cui disponiamo, si possa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) “Staccarenon è un: l’Ariston non è stato consacrato da qualche fede religiosa! È un bellissimo teatro, che secondo me ha esaurito la sua funzione espressiva“. A una manciata di giorni dall’inizio del Festival di2022, il terzo sotto la direzione artistica di Amadeus, ecco che ci pensaa lanciare una stoccata alla kermesse. In un’intervista al settimanale Oggi, lui che ben conosce la macchina del Festival dopo averlo vissuto da protagonista come conduttore (prima nel 2005 e poi ancora nel 2009), critica le liturgie e parla della necessità didi quest’evento che da troppo tempo si ripete sostanzialmente immutato nella sua forma. “Credo che, viste le potenzialità tecnologiche di cui disponiamo, si possa ...

