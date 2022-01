Oroscopo, una storia infinita: lo leggo spesso, ma non ci credo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Si tratta di un’antica arte divinatoria priva di fondamenti scientifici, eppure è capace di influenzarci – curiosauro.itNonostante si tratti di un’antica arte divinatoria priva di basi scientifiche continuiamo a consultare l’Oroscopo. Ma che cos’è quest’arte che tanto ci affascina? Si parla di predizioni del destino delle persone in base al proprio segno zodiacale e all’influenza che ha il movimento dei pianeti cui sono legati i singoli segni dello zodiaco. Gli studi di psicologia confermano non ci sia nessun fondamento di affidabilità. Eppure gli stessi studiosi sottolineano il fascino e l’influenza sulle generazioni dell’oroscopia. Dai babilonesi, ai greci fino a noi: l’Oroscopo non passa mai di moda… – curiosauro.itAll’inizio furono i babilonesi a pensare che il movimento degli astri potesse influenzare le personalità. Le prime fonti ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 27 gennaio 2022) Si tratta di un’antica arte divinatoria priva di fondamenti scientifici, eppure è capace di influenzarci – curiosauro.itNonostante si tratti di un’antica arte divinatoria priva di basi scientifiche continuiamo a consultare l’. Ma che cos’è quest’arte che tanto ci affascina? Si parla di predizioni del destino delle persone in base al proprio segno zodiacale e all’influenza che ha il movimento dei pianeti cui sono legati i singoli segni dello zodiaco. Gli studi di psicologia confermano non ci sia nessun fondamento di affidabilità. Eppure gli stessi studiosi sottolineano il fascino e l’influenza sulle generazioni dell’oroscopia. Dai babilonesi, ai greci fino a noi: l’non passa mai di moda… – curiosauro.itAll’inizio furono i babilonesi a pensare che il movimento degli astri potesse influenzare le personalità. Le prime fonti ...

