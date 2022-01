Mancini, ma cosa fai? Ppazza chiamata del Ct, non è Balotelli (Di giovedì 27 gennaio 2022) Roberto Mancini ha sorpreso veramente in tanti per le sue convocazioni nell’ultimo stage, ma una veramente non se l’aspettava nessuno. Lo stage di tre giorni servirà alla Nazionale di Roberto Mancini per riordinare le idee in vista dello spareggio per la qualificazioni ai Mondiali di marzo contro la Macedonia del Nord prima e la vincitrice tra Turchia e Portogallo, ma tra le chiamate c’è davvero un nome impensabile. Roberto Mancini non può pensare di fallire la qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 dopo la vittoria dell’Europeo quest’estate e per farsi trovare pronto nell’appuntamento più importante dell’anno sono stati chiamati un gran numero di giocatori nei tre giorni di stage per capire chi siano veramente quelli più adatti e motivati. La chiamata di Mario Balotelli è stata quella che ha ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 27 gennaio 2022) Robertoha sorpreso veramente in tanti per le sue convocazioni nell’ultimo stage, ma una veramente non se l’aspettava nessuno. Lo stage di tre giorni servirà alla Nazionale di Robertoper riordinare le idee in vista dello spareggio per la qualificazioni ai Mondiali di marzo contro la Macedonia del Nord prima e la vincitrice tra Turchia e Portogallo, ma tra le chiamate c’è davvero un nome impensabile. Robertonon può pensare di fallire la qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 dopo la vittoria dell’Europeo quest’estate e per farsi trovare pronto nell’appuntamento più importante dell’anno sono stati chiamati un gran numero di giocatori nei tre giorni di stage per capire chi siano veramente quelli più adatti e motivati. Ladi Marioè stata quella che ha ...

