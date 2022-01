L’eredità della memoria: luoghi e percorsi didattici per non dimenticare Auschwitz. Scarica scheda progetto per secondaria I grado (Di giovedì 27 gennaio 2022) La valorizzazione del patrimonio celebrativo è, oggi, ancor più di prima, una strada da percorrere con convinzione e determinazione. Da farla nelle scuole, da percorre nelle scuole. Rusen sostiene che la memoria, o anche la storia come forma più elaborata di memoria, mira a preservare il passato per utilizzarlo successivamente come stampo per la costruzione culturale del presente. Tuttavia, a livello educativo, sostiene González-Vázquez il concetto di memoria può essere considerato più appropriato di quello di storia, poiché, come sottolinea Santos, il passato è significativo se stabilisce legami con il presente, che è uno dei principali elementi che definiscono caratteristiche della memoria. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 27 gennaio 2022) La valorizzazione del patrimonio celebrativo è, oggi, ancor più di prima, una strada da percorrere con convinzione e determinazione. Da farla nelle scuole, da percorre nelle scuole. Rusen sostiene che la, o anche la storia come forma più elaborata di, mira a preservare il passato per utilizzarlo successivamente come stampo per la costruzione culturale del presente. Tuttavia, a livello educativo, sostiene González-Vázquez il concetto dipuò essere considerato più appropriato di quello di storia, poiché, come sottolinea Santos, il passato è significativo se stabilisce legami con il presente, che è uno dei principali elementi che definiscono caratteristiche. L'articolo .

