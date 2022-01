In 166 lo votano, lui tace: cosa c'è dietro il silenzio di Mattarella (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Parlamento spinge per la rielezione di Sergio Mattarella. Dal Colle arriva solo un silenzio assordante Leggi su ilgiornale (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Parlamento spinge per la rielezione di Sergio. Dal Colle arriva solo unassordante

Advertising

ZenatiDavide : Quirinale, chi sono i parlamentari che votano per Sergio Mattarella e perché vogliono un bis (ma possono rischiare… - Claudio90065920 : @Libero_official 166 miserabili parassiti ché votano la mummia bis. - Today_it : Al quarto scrutinio in 166 votano per il Mattarella bis ma è ancora fumata nera #Quirinale2022. Centrodestra astenu… - aartheering : 1009 ‘grandi’ elettori si riuniscono per eleggere il Capo dello Stato. E cosa fanno? 433 si astengono, 261 votano s… -