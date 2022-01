“Il Trattamento dei dati personali in ambito sanitario” (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Organizzato dal Centro Studi Borgogna su Piattaforma FAD Webinar accreditato dal Consiglio Nazionale Forense (n° 1 credito) Milano, 27 gennaio 2022 – Il Centro Studi Borgogna presenta il secondo appuntamento del Ciclo di Incontri dedicato alla Protezione dei dati, fruibile su Piattaforma Certificata FAD e accreditato dal Consiglio Nazionale Forense (n° 1 credito). Il 2° appuntamento, in programma giovedì 17 febbraio, dalle ore 16.00 alle 18.00, è dedicato al “Trattamento dei dati personali in ambito sanitario”. I dati relativi alla salute, ossia quelli “attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute” (art. 4 GDPR), ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Organizzato dal Centro Studi Borgogna su Piattaforma FAD Webinar accreditato dal Consiglio Nazionale Forense (n° 1 credito) Milano, 27 gennaio 2022 – Il Centro Studi Borgogna presenta il secondo appuntamento del Ciclo di Incontri dedicato alla Protezione dei, fruibile su Piattaforma Certificata FAD e accreditato dal Consiglio Nazionale Forense (n° 1 credito). Il 2° appuntamento, in programma giovedì 17 febbraio, dalle ore 16.00 alle 18.00, è dedicato al “deiin”. Irelativi alla salute, ossia quelli “attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute” (art. 4 GDPR), ...

