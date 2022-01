Il Paradiso delle Signore, Sandro e Tina nuovo amore? La reazione di Vittorio (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Paradiso delle Signore, ecco le anticipazioni delle puntate dal 31 gennaio al 4 febbraio: una grande svolta per due personaggi. Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni della prossime puntate sono davvero incredibili: grandi sorprese per i telespettatori a inizio febbraio. Foto Rai playContinua a riscuotere un grandissimo successo la soap opera di Rai 1 che racconta le vicende che ruotano attorno alla boutique di Milano, ambientata tra gli anni ’50 e ’60. La serie era iniziata nel 2015 sotto forma di fiction e mandata in onda in prima serata sul primo canale della rete. Successivamente Il Paradiso delle Signore è diventata una vera e propria soap e il format è cambiato anche in funzione della ... Leggi su chenews (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il, ecco le anticipazionipuntate dal 31 gennaio al 4 febbraio: una grande svolta per due personaggi. Il, le anticipazioni della prossime puntate sono davvero incredibili: grandi sorprese per i telespettatori a inizio febbraio. Foto Rai playContinua a riscuotere un grandissimo successo la soap opera di Rai 1 che racconta le vicende che ruotano attorno alla boutique di Milano, ambientata tra gli anni ’50 e ’60. La serie era iniziata nel 2015 sotto forma di fiction e mandata in onda in prima serata sul primo canale della rete. Successivamente Ilè diventata una vera e propria soap e il format è cambiato anche in funzione della ...

