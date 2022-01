Highlights Barty-Keys 6-1 6-3 | semifinale Australian Open 2022 VIDEO

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Icon glidel match tra Ashleighe Madison(6-1 6-3), valido per ladell’. In un ora e quattro minuti l’a porta a casa la sfida dominando entrambi i set e concedendo solo quattro game all’avversaria. Grande difficoltà in risposta per l’americana, che spreca due palle break che ha avuto a disposizione per rimettere in piedi il risultato. Di seguito idel match. SportFace.

Top seed Ashleigh Barty will face 27th-seeded American Danielle Collins in the 2022 Australian Open women's final after their semifinal victories Thursday ...