Giornata della Memoria: il giorno per non dimenticare la Shoah (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Giornata della Memoria è stata istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 1° novembre 2005 per ricordare il genocidio degli ebrei nei campi di concentramento nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Si celebra il 27 gennaio perché è questo il giorno in cui, nel 1945, le truppe dell’Armata Rossa entrarono per la prima volta ad Auschwitz. La scoperta dei campi di sterminio Il 27 gennaio 1945 il mondo iniziò a rendersi conto davvero dell’immane tragedia che la Seconda Guerra Mondiale aveva causato. Quando le truppe russe entrarono nel campo di concentramento di Auschwitz trovarono ad aspettarli circa 7000 prigionieri in condizioni disumane e una valanga di scarpe, indumenti e altri oggetti appartenuti ad altre persone che non erano più lì. Trovarono i forni crematori e i resti di tanti, troppi ... Leggi su zon (Di giovedì 27 gennaio 2022) Laè stata istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 1° novembre 2005 per ricordare il genocidio degli ebrei nei campi di concentramento nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Si celebra il 27 gennaio perché è questo ilin cui, nel 1945, le truppe dell’Armata Rossa entrarono per la prima volta ad Auschwitz. La scoperta dei campi di sterminio Il 27 gennaio 1945 il mondo iniziò a rendersi conto davvero dell’immane tragedia che la Seconda Guerra Mondiale aveva causato. Quando le truppe russe entrarono nel campo di concentramento di Auschwitz trovarono ad aspettarli circa 7000 prigionieri in condizioni disumane e una valanga di scarpe, indumenti e altri oggetti appartenuti ad altre persone che non erano più lì. Trovarono i forni crematori e i resti di tanti, troppi ...

Advertising

meb : Sconvolge che nel 2022 un bambino di religione ebraica venga insultato, picchiato. Sconvolge ancor di più che a far… - AzzolinaLucia : L’aggressione antisemita in provincia di Livorno è vergognosa e ancor più scioccante perché la vittima ha appena 12… - Tg3web : La scrittrice Edith Bruck alla viglia della Giornata della memoria: 'Gli internati nei lager mi dicevano non ci cre… - michelericcia16 : @Signorasinasce Vorrei che una Antonella come Te dicesse la sua sul mio twitt sulla giornata della memoria, secondo me. E' possibile? - AnnaPass14 : RT @ilMega24: @EnricoLetta Quest'anno è fatta proprio bene la Giornata della Memoria. Ho provato a entrare in un bar, ma mi hanno cacciato.… -