Giornata della memoria | Bianchi | “La scuola ha una grande responsabilità Shoah punto più buio e lurido della storia”

"Oggi è il giorno in cui si fa memoria. È importante avere i ricordi. I ricordi sono personali, la memoria no, è un fatto collettivo, è un atto politico nel senso più pieno, è il modo in cui noi ricerchiamo la nostra identità di popolo, di Paese, di Repubblica. Tra gli atti fondanti dell'Italia e dell'Europa c'è la Shoah, il punto più buio e più lurido della nostra storia contro il quale possiamo opporre le pagine luminose della Costituzione".

