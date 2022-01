Formato Normandia: rispettare incondizionatamente tregua in Donbass (Di giovedì 27 gennaio 2022) I negoziatori russi e ucraini hanno concordato che un cessate il fuoco permanente nell'Ucraina orientale deve essere osservato "incondizionatamente". L'annuncio è arrivato dopo un incontro all'Eliseo ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) I negoziatori russi e ucraini hanno concordato che un cessate il fuoco permanente nell'Ucraina orientale deve essere osservato "". L'annuncio è arrivato dopo un incontro all'Eliseo ...

Advertising

ispionline : Soffiano venti di guerra in #Ucraina. I consiglieri politici di Russia, Ucraina, Francia e Germania si incontrerann… - interrisnews : L'ultimo incontro di questo format diplomatico risale al 2018 - EURACTIVItalia : #Francia, #Germania, #Russia e #Ucraina si incontrano a #Parigi per un colloquio nel cosiddetto formato #Normandia,… - baratto_m : RT @FranceenItalie: Il dialogo con la Russia deve proseguire per riprendere un processo di de-escalation, ottenere garanzie sulla sicurezza… - EsteriLega : ????UCRAINA: PARIGI, OGGI INCONTRO CONSIGLIERI POLITICI DEL FORMATO NORMANDIA ????????CINA: SOSPENDE IMPORT DA ITALIA DI… -