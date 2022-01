Fabian e Meret: rinnovo col Napoli, ci sono data e condizioni (Di giovedì 27 gennaio 2022) Fabian Ruiz e Alex Meret puntano al rinnovo con il Napoli, centrocampista e portiere hanno il contratto in scadenza nel 2023. I due giocatori da tempo attendono di trovare un accordo con la società partenopea, altrimenti dalla prossima stagione potranno svincolarsi a parametro zero come accaduto anche con Hysaj e Insigne. Insomma il Napoli rischia di perdere altri due giocatori senza incassare nulla, dicendo addio al player trading tanto caro ad Aurelio De Laurentiis. Quindi una soluzione per il rinnovo di Meret e Fabian Ruiz bisogna trovarla. Anche se da più parti si è convinti che Fabian deciderà di fare come Vlahovic e tirare la corda fino a quando sarà possibile, per poi liberarsi a parametro zero. Meret: ancora ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 27 gennaio 2022)Ruiz e Alexpuntano alcon il, centrocampista e portiere hanno il contratto in scadenza nel 2023. I due giocatori da tempo attendono di trovare un accordo con la società partenopea, altrimenti dalla prossima stagione potranno svincolarsi a parametro zero come accaduto anche con Hysaj e Insigne. Insomma ilrischia di perdere altri due giocatori senza incassare nulla, dicendo addio al player trading tanto caro ad Aurelio De Laurentiis. Quindi una soluzione per ildiRuiz bisogna trovarla. Anche se da più parti si è convinti chedeciderà di fare come Vlahovic e tirare la corda fino a quando sarà possibile, per poi liberarsi a parametro zero.: ancora ...

Advertising

napolipiucom : Fabian e Meret: rinnovo col Napoli, ci sono data e condizioni #CalcioNapoli #FabianRuiz #Meret #napoli… - NapoliFanFRA : @mick_napoli_ Penso che Meret, Koulibaly e Zanoli si estenderanno. Per Fabian abbiamo quasi il 0% di possibilità di… - mick_napoli_ : Spero così Rinnovo: Fabian Koulibaly Zanoli (prestito) Cessioni: Meret Ounas - Ciblan3 : @SpudFNVPN @MarcoGiordano6 @Chiariello_CS Chiarello chi è? Quello che per un anno intero diceva che il Napoli dovev… - fns_1926 : @Lozanguissa @ROI05841958 @CozzAndrea Non abbiamo una lira perchè dopo aver comprato meret manolas fabian lozano in… -