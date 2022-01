Corsa al Quirinale, Renzi: oggi non si chiude, forse domani (Di giovedì 27 gennaio 2022) 'Credo che non si si chiuderà oggi, credo si chiuderà domani. Credo che il centrodestra lascerà passare ancora un giro, e poi domani andranno a più miti consigli. oggi sarà un'altra giornata di tempo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 27 gennaio 2022) 'Credo che non si sirà, credo sirà. Credo che il centrodestra lascerà passare ancora un giro, e poiandranno a più miti consigli.sarà un'altra giornata di tempo ...

Advertising

AngeloCiocca : Bello il #PD, seguito a ruota dal #M5S e dal #centrosinistra che si gioca la carta della probabile guerra tra… - AngeloCiocca : Ovviamente a #sinistra dicono di no ai nomi del #centrodestra nella corsa al #Quirinale - Primaonline : Tg2000 racconta la corsa al Quirinale attraverso un selfie quotidiano - gioalbarosa : Un candidato senza social e altre idee per non far finire mai la corsa al Quirinale - VenetoSi : RT @plebiscito_eu: Cari #giovani che non vedranno mai la #pensione, vi state appassionando di più alla corsa al #quirinale o alla conta del… -