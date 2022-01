Corsa al Quirinale | oggi quarto scrutinio | Centrodestra riunito per trovare l' intesa | Salvini | No a Casini | eletto con il Pd

Advertising

AngeloCiocca : Bello il #PD, seguito a ruota dal #M5S e dal #centrosinistra che si gioca la carta della probabile guerra tra… - AngeloCiocca : Ovviamente a #sinistra dicono di no ai nomi del #centrodestra nella corsa al #Quirinale - Primaonline : Tg2000 racconta la corsa al Quirinale attraverso un selfie quotidiano - tralepagine : RT @Capezzone: +++Dizionario Italiano/Pd per seguire la corsa al Quirinale+++ -Dicesi “candidato condiviso” un esponente del Pd, o un giuri… - notiziepolitica : RT @ultimenotizie: “A questo punto, dal punto di vista istituzionale, io sono un soggetto passivo e non attivo. Sto a casa con le mie figli… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsa Quirinale

Quarto scrutinio per l'elezione del Capo dello Stato e da oggi il quorum scende a 505 voti. Tra i partiti regna ancora il caos, senza un nome sul quale convergere. Il Centrodestra si riunisce per ...Il suo nome è tra più accreditati nellaalla successione di Sergio Mattarella al. 'Dovete capire che in questo momento, una parola è poca e due sono troppe. E comunque a questo punto ...E’ il giorno della quarta votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica. Superata la soglia della maggioranza di due terzi dell’assemblea, a partire da quest’oggi basteranno 505 voti per el ...Oggi alle 11 riprende la seduta alla Camera per eleggere il presidente della Repubblica in una giornata che si annuncia cruciale.