Concorsi ENEA, 60 tecnici e amministrativi: requisiti, domanda e prove (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 25 gennaio 2022 sono stati pubblicati i bandi dei nuovi Concorsi ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile), per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento di un totale complessivo di 60 unità di personale di ricercatori, tecnici ed amministrativi a tempo indeterminato. I 60 posti messi a disposizione dai vari Concorsi sono suddivisi come segue per profilo professionale ricercato: 30 posti di collaboratore tecnico enti di ricerca; 15 posti di collaboratore di amministrazione; 4 posti di tecnologo; 11 posti di ricercatore.

