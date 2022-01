Cina, Stellantis vuole acquisire quota di maggioranza nella joint venture con GAC (Di giovedì 27 gennaio 2022) Stellantis sta pianificando un aumento al 75% della sua partecipazione nella joint venture cinese con il Guangzhou Automobile Group (GAC), nata nel 2010. “Un cambiamento possibile grazie al nuovo quadro normativo che consente ulteriori investimenti stranieri nelle joint venture esistenti”, si legge in una nota diramata dall’azienda. L’acquisizione di una quota di maggioranza avverrebbe nell’ambito di una strategia che mira a rafforzare la propria presenza sul mercato più importante del mondo. Dove sia PSA che FCA, le due anime del gruppo, avevano sempre faticato nel conquistare i consumatori locali, e dove nonostante la fusione la quota di mercato rispetto alla concorrenza rimane bassa. Eppure le potenzialità ci sono. Secondo gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022)sta pianificando un aumento al 75% della sua partecipazionecinese con il Guangzhou Automobile Group (GAC), nata nel 2010. “Un cambiamento possibile grazie al nuovo quadro normativo che consente ulteriori investimenti stranieri nelleesistenti”, si legge in una nota diramata dall’azienda. L’acquisizione di unadiavverrebbe nell’ambito di una strategia che mira a rafforzare la propria presenza sul mercato più importante del mondo. Dove sia PSA che FCA, le due anime del gruppo, avevano sempre faticato nel conquistare i consumatori locali, e dove nonostante la fusione ladi mercato rispetto alla concorrenza rimane bassa. Eppure le potenzialità ci sono. Secondo gli ...

