Catalogna, tolto Green Pass per ristoranti e palestre (Di giovedì 27 gennaio 2022) Le autorità della regione spagnola della Catalogna hanno soppresso l'obbligo di presentare un Green Pass Covid valido per poter accedere a ristoranti, caffè, sale concerti e palestre: lo pubblica la ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) Le autorità della regione spagnola dellahanno soppresso l'obbligo di presentare unCovid valido per poter accedere a, caffè, sale concerti e: lo pubblica la ...

wblake1969 : RT @Dayne999: @IlariaBifarini Non ancora. Lo hanno tolto 3 comunità, l'articolo si riferisce solo alla Catalogna. Al momento resta in vigor… - Dayne999 : @IlariaBifarini Non ancora. Lo hanno tolto 3 comunità, l'articolo si riferisce solo alla Catalogna. Al momento rest… - Dayne999 : Non ancora @IlariaBifarini. Lo hanno tolto 3 comunità, l'articolo si riferisce solo alla Catalogna. Al momento rest… - SSaponelli : In Spagna era rimasta solo la Catalogna con GP. Oggi lo hanno tolto, perché è inutile. Ma qui no, insistono, alla m… - mikemoratinos : Catalogna e Cantabria non sono Paesi, bensì Regioni della Spagna. In Cantabria lo hanno già tolto, in Catalogna ci… -

Barça - Juve: scambio in arrivo ...Nonnino' ed è proprio questo quello che probabilmente avranno pensato anche in quel di Catalogna, ... totalmente senza contropartite e senza dilazioni , forse nemmeno le Spagnole potrebbero (tolto il ...

La Catalogna toglie restrizioni, restano chiusi locali notturni Il grosso delle restrizioni introdotte nella regione spagnola della Catalogna prima di Natale per l'ultima ondata di Covid verrà soppresso a partire da venerdì: lo ha annunciato in conferenza stampa l ...

