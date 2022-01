Calciomercato Serie A, tutti gli affari di gennaio 2022 già conclusi (acquisti e cessioni) (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il mercato di gennaio cambierà il volto di quasi tutti i club della Serie A. In attesa dell'ufficialità della bomba Vlahovic, l'Inter cala un asso: preso Robin Gosens dall'Atalanta. Formula: prestito con obbligo... Leggi su europa.today (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il mercato dicambierà il volto di quasii club dellaA. In attesa dell'ufficialità della bomba Vlahovic, l'Inter cala un asso: preso Robin Gosens dall'Atalanta. Formula: prestito con obbligo...

Advertising

Gazzetta_it : Un Berti per il Milan: chi è il talento del Cesena che piace ai rossoneri #calciomercato - cmdotcom : Nuovo indice di liquidità per iscriversi alla #SerieA: niente più stop al mercato. La richiesta della Lega: capienz… - cmdotcom : #SerieA , Scaroni a CM: 'Dalle prossime partite la capienza degli stadi al 50%' - CalcioOggi : Juve, rebus centrocampo: Allegri blocca Arthur, Bentancur in ascolto e il nodo Ramsey - La Gazzetta dello Sport - CalcioOggi : Un Berti per il Milan: chi è il talento del Cesena che piace ai rossoneri - La Gazzetta dello Sport -