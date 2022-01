Bei: nel 2021 record di finanziamenti in Italia a 13,5 miliardi (Di giovedì 27 gennaio 2022) record di finanziamenti e impatto del gruppo Bei in Italia nel 2021. Nel corso dell'anno il gruppo - costituito dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti - ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022)die impatto del gruppo Bei innel. Nel corso dell'anno il gruppo - costituito dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti - ha ...

Bei, nel 2021 in Italia 122 operazioni per 13,5 mld (+13,5%) - Economia ANSA Nuova Europa La BEI chiude al nucleare: "Mai finanziato finora, e non c'è l'intenzione di cambiare" Il presidente della Banca europea per gli investimenti, Werner Hoyer: "Il fatto che alcuni investimenti siano possibili non vuol dire che occorra farli"

Bei, in Italia 30% risorse a lotta contro cambiamento clima (ANSA) - MILANO, 27 GEN - Nel 2021, la Banca Europea per gli Investimenti ha dedicato il 30% delle proprie risorse in Italia alla lotta contro il cambiamento climatico. E' quanto emerso nel corso dell ...

Il presidente della Banca europea per gli investimenti, Werner Hoyer: "Il fatto che alcuni investimenti siano possibili non vuol dire che occorra farli" ...
(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Nel 2021, la Banca Europea per gli Investimenti ha dedicato il 30% delle proprie risorse in Italia alla lotta contro il cambiamento climatico. E' quanto emerso nel corso dell ...