Barella: «Tifo Cagliari ma ho sempre simpatizzato per l'Inter»

Le dichiarazioni del centrocampista nerazzurro Nicolò Barella ha rilasciato delle dichiarazioni in cui racconta un po' di sè un'intervista a 360 gradi concessa a "Careers", primo appuntamento del nuovo format di Inter TV in onda su DAZN.

Cagliari – «Sono nato a Pirri e Sestu è il paese dove sono andato a vivere con i miei genitori. Sono molto legato alla mia terra e orgoglioso delle mie origini. Il sardo? Lo uso qui a Milano quando non voglio farmi capire dalle persone! Puoi fare tutto nella tua carriera ma non farai mai quello che ha fatto Gigi Riva per Cagliari. Quando mi ha detto che mi conosceva e mi ha fatto i complimenti mi ha reso orgoglioso di quello che faccio e di quello che ho fatto».

LONTANO DA CASA – «La mia prima esperienza fuori casa, era destino fosse vicino a Milano. È stato difficile perché è arrivata la ...

