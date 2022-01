Amici di Maria De Filippi | salta la puntata in studio causa Covid | ecco cosa accadrà

(Di giovedì 27 gennaio 2022)diDesi prepara ad affrontare dei giorni alquanto impegnativi e burrascosi sotto il profilo logistico ma soprattutto sanitario. Come riportato dal sito Dagospia, nella scuola disono risultati positivi ai tamponi diversi ballerini professionisti. Proprio per questo motivo, ladi domenica sarà diversa dal solito. Il famoso talent show, la cui messa in onda era prevista come di consueto questa domenica 30 gennaio, entrerà comunque nelle case degli italiani, ma non con le stesse modalità. Al posto della tradizionalecon le sfide andrà infatti in onda uno speciale con montaggio e senza, in modo da garantire l’assoluta incolumità dell’intero cast, della produzione e degli allievi. Qui la notizia riportata da ...

La crisi sarebbe partita proprio dalla cantante nata nella scuola di Amici di Maria De Filippi , che non sarebbe riuscita a intravedere un progetto di vita comune con il rapper. Riflessioni sulla ...È allerta Covid nella scuola di Amici. Il talent di Maria De Filippi, secondo quanto rivelato da Dagospia, non andrà in onda domenica a causa di alcuni contagi fra i ...Diversi casi di covid ad Amici 21: salta la puntata prevista per domenica con Maria de Filippi in studio ma si andrà in onda lo stesso. Le ultime news ...