Vlahovic, parla Flachi: "Spero non faccia bene alla Juventus. A Firenze ha illuso tutti" (Di giovedì 27 gennaio 2022) Intervistato in esclusiva da BianconeraNews.it, Francesco Flachi ha parlato del passaggio di Vlahovic alla Juventus. Ecco le sue parole: "Con le sue dichiarazioni ha illuso un po' tutti, non ha... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 27 gennaio 2022) Intervistato in esclusiva da BianconeraNews.it, Francescohato del passaggio di. Ecco le sue parole: "Con le sue dichiarazioni haun po', non ha...

Advertising

giaco_iaco : ?? Questo il link dell’articolo sopracitato in cui io e @dimitri_conti raccontiamo per @firenzeviola_it il sogno… - SimonePerego3 : RT @ThomasBosetti: In queste ore nelle quali si parla (giustamente) di Vlahovic, voglio spendere 2 parole per il nostro capitano..@PauDybal… - Pall_Gonfiato : #Vlahovic, parla #Flachi: 'Spero non faccia bene alla #Juventus. A #Firenze ha illuso tutti' - Alessan01688195 : RT @UmbertoF97: Ora che lo spazio è finito, nel giro di due ore abbiamo saputo: Per Vlahovic mancano solo gli aspetti tecnici, roba che ri… - enic_459 : RT @ThomasBosetti: In queste ore nelle quali si parla (giustamente) di Vlahovic, voglio spendere 2 parole per il nostro capitano..@PauDybal… -