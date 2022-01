Vittorio Cecchi Gori grave in Ospedale: sono minuti di apprensione per i fan (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Vittorio Cecchi Gori è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni, a quanto si apprende, non sarebbero particolarmente gravi e dovute al Covid, da cui ormai il produttore cinematografico era però guarito. Sebbene negativo al virus, l'ex patron della Fiorentina, che in passato ha avuto problemi di salute, ha avuto bisogno di essere urgentemente ricoverato per complicazioni polmonari. "Ho solo una polmonite, niente Covid che in realtà ho già avuto e ne sono guarito": così, con voce squillante, Vittorio Cecchi Gori avrebbe risposto al telefono all'agenzia ANSA, dall'Ospedale. "sono sereno: il fatto è che a 80 anni ci si indebolisce, mi danno l'ossigeno, ma niente Covid", avrebbe specificato. Succeduto al ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 26 gennaio 2022)è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni, a quanto si apprende, non sarebbero particolarmente gravi e dovute al Covid, da cui ormai il produttore cinematografico era però guarito. Sebbene negativo al virus, l'ex patron della Fiorentina, che in passato ha avuto problemi di salute, ha avuto bisogno di essere urgentemente ricoverato per complicazioni polmonari. "Ho solo una polmonite, niente Covid che in realtà ho già avuto e neguarito": così, con voce squillante,avrebbe risposto al telefono all'agenzia ANSA, dall'. "sereno: il fatto è che a 80 anni ci si indebolisce, mi danno l'ossigeno, ma niente Covid", avrebbe specificato. Succeduto al ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, Vittorio Cecchi Gori ricoverato al Gemelli di #Roma per insufficienza respiratoria - statodelsud : Vittorio Cecchi Gori ricoverato al Gemelli di Roma per insufficienza respiratoria - Pino__Merola : Vittorio Cecchi Gori ricoverato al Gemelli di Roma per insufficienza respiratoria - Piero42395724 : RT @11Giuliano: Inutili: Covid, Vittorio Cecchi Gori ricoverato in gravi condizioni: bucate le tre dosi di vaccino. - tamamaris : Vittorio Cecchi Gori, dramma-Covid: 'Gravi condizioni', bucate le 3 dosi di vaccino. Le sue condizioni -

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Cecchi Vittorio Cecchi Gori ricoverato d'urgenza: ecco come sta davvero Vittorio Cecchi Gori è stato ricoverato d'urgenza per una polmonite. Ma non si tratta del Covid, da cui era guarito. Costretto ad andare in ospedale a causa di un'improvvisa insufficienza respiratoria,...

Vittorio Cecchi Gori ricoverato a Roma, come sta il produttore il produttore cinematografico ricoverato al Policlinico Gemelli di : ecco come sta . Leggi anche > Vittorio Cecchi Gori ricoverato, come sta Il 79enne Cecchi Gori, ai domiciliari da marzo 2020 dopo la condanna definitiva in Cassazione a 5 anni e mezzo di reclusione per il fallimento della Safin ...

Ore di panico per Vittorio Cecchi Gori: è ricoverato in ospedale. Il medico: "Complicazioni dovute al Covid" Il Tempo Vittorio Cecchi Gori ricoverato per polmonite Vittorio Cecchi Gori è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni, a quanto si apprende, non sono di particolare gravità. Il produttore cinematografico, 79 anni, è da marzo 2020 agli ...

Vittorio Cecchi Gori ricoverato d'urgenza per complicanze polmonari Il produttore ha 79 anni e già in passato ha avuto problemi di salute. Guarito dal Covid, ha avuto un malore nella sua abitazione ed è stato necessario l'immediato trasporto in ospedale ...

Gori è stato ricoverato d'urgenza per una polmonite. Ma non si tratta del Covid, da cui era guarito. Costretto ad andare in ospedale a causa di un'improvvisa insufficienza respiratoria,...il produttore cinematografico ricoverato al Policlinico Gemelli di : ecco come sta . Leggi anche >Gori ricoverato, come sta Il 79enneGori, ai domiciliari da marzo 2020 dopo la condanna definitiva in Cassazione a 5 anni e mezzo di reclusione per il fallimento della Safin ...Vittorio Cecchi Gori è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Le sue condizioni, a quanto si apprende, non sono di particolare gravità. Il produttore cinematografico, 79 anni, è da marzo 2020 agli ...Il produttore ha 79 anni e già in passato ha avuto problemi di salute. Guarito dal Covid, ha avuto un malore nella sua abitazione ed è stato necessario l'immediato trasporto in ospedale ...