Vandali spietati contro il defibrillatore | cartellino giallo dal questore | arriva l' avviso orale

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) OSIMO - Due dei tre giovani osimani denunciati per il danneggiamento delautomatico posizionato vicino al Tiramisù hanno ricevuto la notifica dell'emesso dal...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vandali spietati

corriereadriatico.it

OSIMO - Due dei tre giovani osimani denunciati per il danneggiamento del defibrillatore automatico posizionato vicino al Tiramisù hanno ricevuto la notifica dell'avviso orale emesso dal Questore ...OSIMO - Due dei tre giovani osimani denunciati per il danneggiamento del defibrillatore automatico posizionato vicino al Tiramisù hanno ricevuto la notifica dell'avviso orale emesso dal Questore ...OSIMO - Due dei tre giovani osimani denunciati per il danneggiamento del defibrillatore automatico posizionato vicino al Tiramisù hanno ricevuto la notifica dell’avviso orale emesso ...