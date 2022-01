Tottenham, pronto il colpo a centrocampo: arriva dalla A! (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Come riportato dal quotidiano inglese The Guardian, il Tottenham sarebbe pronto a presentare alla Fiorentina un’offerta ufficiale per l’acquisto di Sofyan Amrabat. Gli Spurs gradirebbero assicurarsi il giocatore in prestito con un diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro. Il centrocampista marocchino, arrivato la scorsa estate dal Verona per poco più di venti milioni di euro, non sta trovando spazio con Vincenzo Italiano. L’arrivo di Torreira e le prestazioni poco brillanti hanno relegato l’ex Hellas al ruolo di sostituto e gli inglesi sono pronti ad approfittare della situazione. Prima però il club allenato da Antonio Conte deve liberarsi di Ndombele, chiesto dal PSG, o di Dele Alli, su cui c’è l’interessamento del Newcastle. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Come riportato dal quotidiano inglese The Guardian, ilsarebbea presentare alla Fiorentina un’offerta ufficiale per l’acquisto di Sofyan Amrabat. Gli Spurs gradirebbero assicurarsi il giocatore in prestito con un diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro. Il centrocampista marocchino,to la scorsa estate dal Verona per poco più di venti milioni di euro, non sta trovando spazio con Vincenzo Italiano. L’arrivo di Torreira e le prestazioni poco brillanti hanno relegato l’ex Hellas al ruolo di sostituto e gli inglesi sono pronti ad approfittare della situazione. Prima però il club allenato da Antonio Conte deve liberarsi di Ndombele, chiesto dal PSG, o di Dele Alli, su cui c’è l’interessamento del Newcastle. Thomas Cambiaso

Advertising

MONDOCALCIO_ : MONDOCALCIO ??Il Tottenham è pronto a presentare un'offerta alla Fiorentina per Ambrabat. Formula di prestito con di… - CalcioPillole : La #Fiorentina continua a lavorare sul mercato in uscita, e dopo la cessione di #Vlahovic alla #Juventus è pronto a… - CalcioPillole : Primi contatti tra #Tottenham e #Porto per #LuisDiaz: #Paratici pronto all'affondo. - CicognaCMercato : ???? #AMRABAT - #TOTTENHAM PIÙ VICINI! Il club inglese è pronto a mettere sul piatto 15 mln per il marocchino. - ????… - runkickfootball : #Amrabat al #Tottenham,accordo ad un passo con la #Fiorentina,si può chiudere a 15 milioni con Antonio #Conte pront… -