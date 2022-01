Terza fumata nera per il Quirinale. Ma lo scenario sta cambiando. In 125 hanno votano Mattarella. E altri 114 Crosetto. Conte: “Il Paese è in ginocchio. Il M5S è disponibile a rilanciare la missione di governo” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nuova fumata nera anche al terzo scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica. Non è stato raggiunto il quorum di 673 voti (leggi l’articolo). I grandi elettori presenti erano 978, nessun astenuto. Le schede bianche sono state 412. L’attuale inquilino del Quirinale, Sergio Mattarella ha ottenuto 125 voti, l’ex parlamentare di Fratelli d’Italia Guido Crosetto ne ha ottenuti altri 114. Tra i più votati anche Paolo Maddalena (61) e Pier Ferdinando Casini (52). hanno inoltre ottenuto voti, tra gli altri, i ministri dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti (19), della Giustizia, Marta Cartabia (8), il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giuseppe Moles (6), il presidente del Consiglio, Mario Draghi (5) e Silvio Berlusconi (4 ). ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nuovaanche al terzo scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica. Non è stato raggiunto il quorum di 673 voti (leggi l’articolo). I grandi elettori presenti erano 978, nessun astenuto. Le schede bianche sono state 412. L’attuale inquilino del, Sergioha ottenuto 125 voti, l’ex parlamentare di Fratelli d’Italia Guidone ha ottenuti114. Tra i più votati anche Paolo Maddalena (61) e Pier Ferdinando Casini (52).inoltre ottenuto voti, tra gli, i ministri dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti (19), della Giustizia, Marta Cartabia (8), il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giuseppe Moles (6), il presidente del Consiglio, Mario Draghi (5) e Silvio Berlusconi (4 ). ...

