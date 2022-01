Strage Licata, cugina vittima: “Siamo sconvolti, tra fratelli frizioni da tempo” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Siamo sconvolti. Non ci saremmo mai aspettati questa tragedia. Perché Diego ha aperto la porta a quell’assassino? Maledetto assassino”. Lo ha detto all’Adnkronos una cugina di Alessandra Ballacchino, la moglie di Diego Tardino, uccisi da Angelo Tardino, con i due figli di 15 e 11 anni. La donna è chiusa in un’auto di colore blu, a due passi dal luogo della Strage. Con lei un’amica. “Perché non ci hanno permesso di dare un ultimo saluto ai nostri cari? – dice piangendo- Volevamo solo salutarli. Povere creature…”. Piange a dirotto la donna. Poi spiega: “Tra i due fratelli c’erano frizioni da parecchio tempo. Prima abitavano nello stesso palazzo. Ma litigavano in continuazione per la divisione di alcune proprietà agricole. E alla fine Alessandra ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – “. Non ci saremmo mai aspettati questa tragedia. Perché Diego ha aperto la porta a quell’assassino? Maledetto assassino”. Lo ha detto all’Adnkronos unadi Alessandra Ballacchino, la moglie di Diego Tardino, uccisi da Angelo Tardino, con i due figli di 15 e 11 anni. La donna è chiusa in un’auto di colore blu, a due passi dal luogo della. Con lei un’amica. “Perché non ci hanno permesso di dare un ultimo saluto ai nostri cari? – dice piangendo- Volevamo solo salutarli. Povere creature…”. Piange a dirotto la donna. Poi spiega: “Tra i duec’eranoda parecchio. Prima abitavano nello stesso palazzo. Ma litigavano in continuazione per la divisione di alcune proprietà agricole. E alla fine Alessandra ha ...

