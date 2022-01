Sport in tv oggi mercoledì 26 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)26ci aspetta una giornata ricca di. Da non perdere gli Australian Open, dove Jannik Sinner affronterà Stefanos Tsitsipas in un roboante quarto di finale. Trento e Civitanova sono pronte per disputare i rispettivi impegni nella Champions League di volley, Trento e Venezia scenderanno in campo nell’Eurocup di basket, da seguire anche la Coppa d’Africa e gli Europei di calcio a 5. Da non dimenticare gli Europei di pallamano, l’Eurolega di basket con Schio impegnata tra le donne, il golf e tanto altro ancora. Di seguito il calendario, ildettagliato, tutti glidegliivi in26 ...

Calcio a 5, Europei 2022: programma 26 gennaio, orari, tv, streaming Mercoledì 26 gennaio 2022 Bosnia Erzegovina - Georgia: calcio d'inizio ore 17:30 (Gruppo D) Spagna - Azerbaigian: calcio d'...Di seguito il programma degli incontri die come seguirli in tv : PROGRAMMA COPPA D'AFRICA Mercoledì 26 gennaio 17.00 Costa d'Avorio - Egitto 20.00 Mali - Guinea EquatorialeSudtirol-Triestina sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e diretta streaming del recupero di Serie C 2021/2022 ...Oggi mercoledì 26 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Da non perdere gli Australian Open, dove Jannik Sinner affronterà Stefanos Tsitsipas in un roboante quarto di finale. Trento e Civitan ...