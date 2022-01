Roberto Mancini a cuore aperto su Balotelli: “Non facciamoci promesse” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il CT della Nazionale Roberto Mancini ha parlato della convocazione di Mario Balotelli in ottica Playoff Mondiali: ecco le sue parole Dal ritiro di Coverciano, dove il ct Roberto Mancini… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il CT della Nazionaleha parlato della convocazione di Marioin ottica Playoff Mondiali: ecco le sue parole Dal ritiro di Coverciano, dove il ct… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Lega_B : Cremonese versione Nazionale ???? Prima convocazione in maglia azzurra per Marco Carnesecchi e Nicolò Fagioli, chiam… - ParmeshSriv : RT @SimoneTogna: Esclusiva: (parte) (de)i giocatori di Inter, Milan, Atalanta e Juve, convocati dal ct Roberto Mancini, sono appena partiti… - infoitsport : Roberto Mancini non si nasconde su Mario Balotelli - ContropiedeA : Per l'indisponibilità di Giorgio Scalvini, Roberto Mancini convoca Gian Marco Ferrari del Sassuolo e Kaleb Okoli de… - EuginhoCortez : @OlakunleSaid @nobletolu Roberto Mancini of Sampdoria? Mid? -