Quirinale 2022, un presidente di compromesso non interessa a nessuno. Dai partiti solo il peggio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Probabilmente, un'opinione pubblica così concentrata sull'elezione del presidente della Repubblica è un inedito, almeno nella storia repubblicana recente. E tutta l'opinione pubblica, non solo gli addetti o gli appassionati: anche il grande pubblico. Tanto che se la cosa non dovesse essere chiusa per il 1° febbraio, Dio non voglia, sarà una bella sfida tra Quirinale e Sanremo. E non è detto che vinca Sanremo. L'inedito si spiega forse in ragione di tre fattori concorrenti. Il primo è l'esposizione mediatica dell'evento, che, già solo per il moltiplicarsi dei mezzi disponibili, è la più alta che si sia finora avuta. È da giorni, ormai, che #Quirinale e #Presidenzadellarepubblica sono in tendenza su Twitter, con tutte la varianti sul tema, tra cui merita #quirinaltango oltre all'ormai ben noto ...

