Proseguono le tensioni tra Russia e Ucraina | Mosca avvia un’esercitazione in Crimea

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Aumentano letra. L’agenzia di stampa RIA Novosti rende noto che il Ministero della Federazione Russa ha annunciato, martedì 25 gennaio, che una parte dell’esercito russo hatoin. Precisamente, dei mezzi corazzati sparano sia da un luogo di fuochi diretti che in movimento su terreni accidentati, per simulare una battaglia imminente. Crescono quindi i timori chepossare un’offensiva in. Leallarmano NATO, Stati Uniti e Europa Il possibile conflittonon ha lasciato indifferenti la Nato, gli Stati Uniti e l’Europa. In particolare, la ...

... anche segli sforzi diplomatici per disinnescare la crisi. " Ancora una volta, non ... " è chiaro che i russi non hanno alcune intenzione di ridurre le"; di contro però il Cremlino ...L'Unione europea invece frena e invita a non "drammatizzare" la situazione, fino a chei ... Ai cittadini americani si chiede di "esercitare sempre più attenzione e vigilanza alle...