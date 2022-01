Advertising

oss_romano : #26gennaio Camminare insieme nonostante le ferite e gli sbagli del passato: l'invito di #PapaFrancesco durante i Ve… - Avvenire_Nei : Papa Francesco ai cristiani: avanti insieme senza paura della novità - Pontifex_it : La Parola di Dio nutre e rinnova la fede: rimettiamola al centro della preghiera e della vita spirituale! #DomenicadellaParola - Danielaa_AsRoma : RT @galatacla: “Dio non ci promette che non avremo mai paura, ma che, con il suo aiuto, essa non sarà il criterio delle nostre decisioni. G… - KattInForma : Preghiera della sera 26 Gennaio 2022: “Aiutaci a scoprirti negli altri” -

Ultime Notizie dalla rete : Preghiera della

Anche in Russia oggi i cattolici si uniscono inper la pace in Ucraina. In una lettera scritta a nome dei vescovi cattolici russi e come presidenteConferenza episcopale, mons. Paolo Pezzi ha inviato una lettera per chiedere a tutti ......condivisa in merito alla promozioneculturavita e alla testimonianza del vangelo dell'amore e del perdono. Profondamente addolorato per quanto accaduto, assicuro la miaper le ...Indetta da papa Francesco in seguito all'acuirsi della crisi tra Russia e Ucraina, si celebra mercoledì 26 gennaio. La mappa delle dichiarazioni e delle iniziative. I messaggi dei vescovi. Gli incontr ..."Seguo con preoccupazione l’aumento delle tensioni che minacciano di infliggere un nuovo colpo alla pace in Ucraina e mettono in discussione la sicurezza nel Continente europeo, con ripercussioni anco ...