“Piantala | ti avverto” Amici 21 | alta tensione tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi | succede sotto gli occhi di tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ancora uno scontro ad21 tra. I due insegnanti di canto del talent di Maria De Filippi hanno nuovamente discusso durante il daytime del 26 gennaio. Già durante l’ultima puntata del programma si erano punzecchiati. Tutto inizia quando due allievi difiniscono nel mirino di una contestazione di, che sulla base delle nuove classifiche di gradimento adottate al talent, sostiene che lasi ostini a volerli salvare nonostante i due non occupino spesse volte le prime posizioni. La docente non si perde d’animo e risponde per le rime alineando che una delle classifiche incriminate – che ...