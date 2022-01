Letta: "Il centrodestra ha detto no a Casini". Salvini: "Draghi resti premier" (Di giovedì 27 gennaio 2022) AGI - Enrico Letta si presenta davanti ai grandi elettori del Partito Democratico per rivendicare di aver portato i centrodestra sulla linea di un presidente super partes. Dal centrodestra la proposta non è ancora stata formulata ufficialmente, ma il nome che gira è quello di Pier Ferdinando Casini. Non una impresa facile chiudere l'accordo sull'ex presidente della Camera, ma il segretario dem auspica che uno dei tanti No ricevuti dal centrodestra si trasformi in sì. E fra questi no Letta infila anche il nome di Casini, assieme a quelli di Sergio Mattarella, Giuliano Amato, Mario Draghi, Andrea Riccardi, Marta Cartabia. A inizio riunione, il segretario premette che "adesso si resta su un livello di riflessione, da domani ci saranno i dibattiti". Cita ... Leggi su agi (Di giovedì 27 gennaio 2022) AGI - Enricosi presenta davanti ai grandi elettori del Partito Democratico per rivendicare di aver portato isulla linea di un presidente super partes. Dalla proposta non è ancora stata formulata ufficialmente, ma il nome che gira è quello di Pier Ferdinando. Non una impresa facile chiudere l'accordo sull'ex presidente della Camera, ma il segretario dem auspica che uno dei tanti No ricevuti dalsi trasformi in sì. E fra questi noinfila anche il nome di, assieme a quelli di Sergio Mattarella, Giuliano Amato, Mario, Andrea Riccardi, Marta Cartabia. A inizio riunione, il segretario premette che "adesso si resta su un livello di riflessione, da domani ci saranno i dibattiti". Cita ...

