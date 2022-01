L'ennesima strage di migranti alle porte dell'Europa (Di mercoledì 26 gennaio 2022) AGI - Morti per freddo. È una nuova tragedia dell'immigrazione quella che si è consumata alle porte d'Europa. Sette i cadaveri tra i migranti soccorsi e condotti nella notte a Lampedusa. Secondo la ricostruzione della Guardia costiera, due motovedette sono intervenute per trarre in salvo 280 migranti a bordo di un barcone di venti metri, a circa 20 miglia a sud da Lampedusa, in area di responsabilità Sar italiana. L'evento era iniziato diverse ore prima in acque territoriali tunisine. Queste avevano da subito coordinato le operazioni inviando in soccorso del barcone alla deriva una nave che, nelle successive attività di ricerca, non ha individuato il natante in difficoltà. Nelle ore seguenti, il barcone, che verosimilmente aveva ripreso la navigazione verso nord, ... Leggi su agi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) AGI - Morti per freddo. È una nuova tragedia'immigrazione quella che si è consumatad'. Sette i cadaveri tra isoccorsi e condotti nella notte a Lampedusa. Secondo la ricostruzionea Guardia costiera, due motovedette sono intervenute per trarre in salvo 280a bordo di un barcone di venti metri, a circa 20 miglia a sud da Lampedusa, in area di responsabilità Sar italiana. L'evento era iniziato diverse ore prima in acque territoriali tunisine. Queste avevano da subito coordinato le operazioni inviando in soccorso del barcone alla deriva una nave che, nelle successive attività di ricerca, non ha individuato il natante in difficoltà. Nelle ore seguenti, il barcone, che verosimilmente aveva ripreso la navigazione verso nord, ...

