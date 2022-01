Ita, Delta: “in contatto con vertici e stiamo monitorando sviluppi” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Delta è in contatto costante con i vertici di Ita Airways e sta monitorando gli sviluppi a seguito della manifestazione di interesse da parte del gruppo Msc e di Lufthansa per acquisire una partecipazione di maggioranza nella compagnia italiana”. Ad affermarlo è Delta Airlines interpellata dall’Adnkronos in seguito alla manifestazione di interesse di Msc e Lufthansa. “Delta ha una lunga storia con l’ex Alitalia e ha stretto una partnership con Ita Airways che Delta si impegna a rafforzare”, spiega ancora la compagnia aerea Usa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – “è incostante con idi Ita Airways e staglia seguito della manifestazione di interesse da parte del gruppo Msc e di Lufthansa per acquisire una partecipazione di maggioranza nella compagnia italiana”. Ad affermarlo èAirlines interpellata dall’Adnkronos in seguito alla manifestazione di interesse di Msc e Lufthansa. “ha una lunga storia con l’ex Alitalia e ha stretto una partnership con Ita Airways chesi impegna a rafforzare”, spiega ancora la compagnia aerea Usa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

