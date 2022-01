Il Toronto sta per piazzare un altro colpo dalla Serie A: trattativa in chiusura! (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Toronto grande protagonista del mercato in Serie A. Sono passati pochi giorni dall’ufficialità di Insigne che la squadra canadese prova a convincere a suon di milioni un altro calciatore importante del nostro campionato. Criscito Genoa TorontoInfatti, secondo quanto riportato da Nicolò Schira il Toronto sarebbe vicinissimo a chiudere per un altro napoletano, ma genoano di adozione, Mimmo Criscito. Il difensore ex Zenit ha raggiunto un accordo con la squadra canadese sulla base di un contratto fino al dicembre del 2024. Il capitano del Genoa terminerà, però, la stagione in rossoblù per poi volare in estate in Mls in compagnia del suo amico Insigne. LEGGI ANCHE: Sampdoria, forte interesse per un talento del Sudamerica: i dettagli della trattativa! Leggi su rompipallone (Di mercoledì 26 gennaio 2022)grande protagonista del mercato inA. Sono passati pochi giorni dall’ufficialità di Insigne che la squadra canadese prova a convincere a suon di milioni uncalciatore importante del nostro campionato. Criscito GenoaInfatti, secondo quanto riportato da Nicolò Schira ilsarebbe vicinissimo a chiudere per unnapoletano, ma genoano di adozione, Mimmo Criscito. Il difensore ex Zenit ha raggiunto un accordo con la squadra canadese sulla base di un contratto fino al dicembre del 2024. Il capitano del Genoa terminerà, però, la stagione in rossoblù per poi volare in estate in Mls in compagnia del suo amico Insigne. LEGGI ANCHE: Sampdoria, forte interesse per un talento del Sudamerica: i dettagli della

