Gosens, l’agente: “Affare fatto con l’Inter, Robin è super contento” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Manca ancora l’ufficialità, ma l’accordo tra l’Inter e Gosens sembra ormai cosa fatta. Lo conferma Paolo Busardò, agente dell’esterno tedesco, che a FcInter1908 ha dichiarato: “Affare fatto con l’Inter. Operazione da 25 milioni di euro più bonus, domani è il giorno delle visite mediche. Robin è super contento“. Gli agenti del calciatore hanno fatto nuovamente visita alla sede nerazzurra per definire gli ultimi dettagli del contratto. All’Atalanta andranno tra i 25 e i 27 milioni di euro, bonus compresi e la formula trovata tra i due club è quella del prestito con obbligo di riscatto tra 18 mesi. Gosens firmerà invece un contratto con l’Inter fino a giugno 2026, da tre milioni annui con bonus a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Manca ancora l’ufficialità, ma l’accordo trasembra ormai cosa fatta. Lo conferma Paolo Busardò, agente dell’esterno tedesco, che a FcInter1908 ha dichiarato: “con. Operazione da 25 milioni di euro più bonus, domani è il giorno delle visite mediche.“. Gli agenti del calciatore hannonuovamente visita alla sede nerazzurra per definire gli ultimi dettagli del contratto. All’Atalanta andranno tra i 25 e i 27 milioni di euro, bonus compresi e la formula trovata tra i due club è quella del prestito con obbligo di riscatto tra 18 mesi.firmerà invece un contratto confino a giugno 2026, da tre milioni annui con bonus a ...

