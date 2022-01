Gosens - Inter, è fatta. Tutti i dettagli del colpo neroazzurro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Robin Gosens è un giocatore dell' Inter . La società milanese risponde con forza al colpo di mercato della Juventus, ancora non ufficializzato, di Dusan Vlahovic e si assicura le prestazioni del ... Leggi su leggo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Robinè un giocatore dell'. La società milanese risponde con forza aldi mercato della Juventus, ancora non ufficializzato, di Dusan Vlahovic e si assicura le prestazioni del ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Gosens subito, poi #Caicedo ma gratis. #Scamacca dallo scorso agosto per il futuro più #Frattesi e un difensore al… - Gazzetta_it : Gosens a un passo dall’Inter. Accordo con l’Atalanta ai dettagli #gosens - AlfredoPedulla : #Gosens all’#Inter!!! ? ? ? Era vero, tutto vero. Dal treno olandese a quello tedesco, non lasciatemi a piedi - lorenzo2392 : @filippoamadio1 @SimoneTogna è un buon giocatore ma non da esaltarsi, Perisic è più forte ad esempio. Non avesse av… - hchmss4 : RT @marifcinter: Ag #Gosens: 'Non è ancora fatta, mancano alcuni dettagli. Si fa stasera? Vediamo. C’erano altre squadre, perché l’Inter? P… -