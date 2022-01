Giorgio Chiellini: “Sono brutto come la fame, ma il calcio con le donne aiuta” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Giorgio Chiellini si è confessato al podcast di Fedez Muschio Selvaggio, dove ha risposto anche ad alcune domande piccanti sul suo rapporto con le donne e il campo da calcio. Giorgio Chiellini: le donne Durante la sua intervista con Leonardo Bonucci a Muschio Selvaggio – il podcast ideato da Fedez e Luis Sal – il calciatore Giorgio Chiellini si è confessato senza filtri e ha risposto anche ad alcune domande piccanti in merito al suo rapporto con le donne. Il rapper marito di Chiara Ferragni gli ha infatti chiesto se lavorare nel mondo del calcio gli avesse consentito di avere maggior successo con le conquiste femminili e Chiellini ha risposto: “Ora sia io che Leo siamo sposati, ma ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 26 gennaio 2022)si è confessato al podcast di Fedez Muschio Selvaggio, dove ha risposto anche ad alcune domande piccanti sul suo rapporto con lee il campo da: leDurante la sua intervista con Leonardo Bonucci a Muschio Selvaggio – il podcast ideato da Fedez e Luis Sal – il calciatoresi è confessato senza filtri e ha risposto anche ad alcune domande piccanti in merito al suo rapporto con le. Il rapper marito di Chiara Ferragni gli ha infatti chiesto se lavorare nel mondo delgli avesse consentito di avere maggior successo con le conquiste femminili eha risposto: “Ora sia io che Leo siamo sposati, ma ...

