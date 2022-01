Giappone vs Cina: pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Giappone e Cina riprenderanno le loro campagne di qualificazione ai Mondiali 2022 giovedì, quando si daranno battaglia a Saitama. Dopo sei partite del terzo turno di qualificazione, il Giappone siede nei posti di qualificazione automatica, anche se con solo un punto di vantaggio sull’Australia, mentre i loro visitatori hanno molto più lavoro da fare se vogliono avere una possibilità di avanzare. Il calcio di inizio di Giappone vs Cina è previsto domani 27 gennaio alle ore 11. Anteprima della partita Giappone vs Cina: a che punto sono le due squadre? Giappone Dopo aver attraversato il secondo turno con un record quasi perfetto, il Giappone è apparso di nuovo forte nel terzo turno di qualificazione alla Coppa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 26 gennaio 2022)riprenderanno le loro campagne di qualificazione ai Mondiali 2022 giovedì, quando si daranno battaglia a Saitama. Dopo sei partite del terzo turno di qualificazione, ilsiede nei posti di qualificazione automatica, anche se con solo un punto di vantaggio sull’Australia, mentre i loro visitatori hanno molto più lavoro da fare se vogliono avere unatà di avanzare. Il calcio di inizio divsè previsto domani 27 gennaio alle ore 11. Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?Dopo aver attraversato il secondo turno con un record quasi perfetto, ilè apparso di nuovo forte nel terzo turno di qualificazione alla Coppa ...

