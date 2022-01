Giannina | Salerno e la Shoah

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) di Matteo Pierro Tra i tanti eventi della seconda guerra mondiale sembra difficile trovare un nesso fra la campagna di Grecia, lo sbarco ae l’Olocausto. Eppure, un piccolo ritrovamento effettuato da Luigi Fortunato dell’associazione1943, un gruppo di volontari che recupera le tracce dell’operazione Avalanche, unisce questi 3 episodi. Si tratta di una spilla ovale in metallo di colore argento rinvenuta insieme ad equipaggiamento militare nei pressi di una trincea tedesca. Sul davanti vi è riprodotta la moschea di Aslan Pashà, un edificio costruito dagli ottomani a(Ioannina), in Grecia, nel 1618. In alto vi è l’iscrizione KYRA FROSINI IOANNINA che ricorda Euphrosyne Vasileiou, meglio conosciuta come Kyra Frosini, una nobildonna greca giustiziata si ritiene per motivi politici da Aslan Pashà e che per questo in ...