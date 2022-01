GF Vip, Sonia Bruganelli nella bufera, mette dei like e i fan di Jessica Selassié si rivoltano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Da ormai diversi mesi Sonia Bruganelli, ovvero la moglie di Paolo Bonolis, occupa il posto di opinionista nello studio del Grande Fratello vip. La donna puntata dopo puntata si è fatta conoscere dai telespettatori dimostrando in più occasioni la sua sincerità. E proprio questa sua schiettezza l’ha portata diverse volte al centro di alcune discussioni. Nelle ultime ore l’opinionista è finita al centro della polemica per alcuni particolari like che hanno fatto molto arrabbiare i fan di una delle concorrenti del noto reality show di Canale 5 ovvero i fan della principessa Jessica Selassié. Ma esattamente cosa è accaduto? Facciamo un po’ di chiarezza. Sonia Bruganelli al centro di numerose critiche Sonia Bruganelli nel corso ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Da ormai diversi mesi, ovvero la moglie di Paolo Bonolis, occupa il posto di opinionista nello studio del Grande Fratello vip. La donna puntata dopo puntata si è fatta conoscere dai telespettatori dimostrando in più occasioni la sua sincerità. E proprio questa sua schiettezza l’ha portata diverse volte al centro di alcune discussioni. Nelle ultime ore l’opinionista è finita al centro della polemica per alcuni particolariche hanno fatto molto arrabbiare i fan di una delle concorrenti del noto reality show di Canale 5 ovvero i fan della principessa. Ma esattamente cosa è accaduto? Facciamo un po’ di chiarezza.al centro di numerose critichenel corso ...

