Gf Vip | duro provvedimento degli autori in arrivo | è successo di nuovo

Leggi su specialmag

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Gf Vip, i vipponi ci ricascano una volta ancora e non tarda ad arrivare l’ennesimodisciplinare: i dettagli. Il logo del GF Vip (screenshot youtube)Non è la prima volta che i gieffini si ritrovano ad affrontare una delle punizioniper avere infranto il regolamento. Tra microfoni spenti e pulizie non fatte, oramai i vipponi sembrerebbero essere abituati ai costanti richiami. Nelle ultime ore, a quanto pare, questi siano stati rimproverati per l’ennesima volta, tanto da spingere la produzione a prendere dei seri provvedimenti. “Troppi e continui richiami”: glicorrono al riparo, ennesima batosta nella casa Il cast del GF Vip 6 (screenshot youtube)Stanchi del comportamento dei vipponi all’interno della casa, ieri glidel GF Vip hanno deciso di mandare un comunicato ...