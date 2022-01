Gf Vip 6, Delia Duran giustifica l’innamoramento di Alex Belli per Soleil Sorge: “Magari per paura non me l’ha detto” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La storia d’amore, di odio, di rancore, di detti e non detti fra Alex Belli e Delia Duran sembra non raggiungere mai la parola fine. Le ultime sconvolgenti dichiarazioni della modella a Federica Calemme ci lasciano ben presupporre che ancora una volta sarà il triangolo Alex Belli – Soleil Sorge – Delia Duran l’assoluto protagonista della prossima puntata del Gf Vip, e – parafrasando Adriano Celentano e Claudia Mori – ci dispiace per gli altri! Durante una chiacchierata con l’ex professoressa de l’Eredità, la donna ha addirittura giustificato il marito! Secondo la modella, infatti, Alex Belli non avrebbe confessato il suo amore verso ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La storia d’amore, di odio, di rancore, di detti e non detti frasembra non raggiungere mai la parola fine. Le ultime sconvolgenti dichiarazioni della modella a Federica Calemme ci lasciano ben presupporre che ancora una volta sarà il triangolol’assoluto protagonista della prossima puntata del Gf Vip, e – parafrasando Adriano Celentano e Claudia Mori – ci dispiace per gli altri!te una chiacchierata con l’ex professoressa de l’Eredità, la donna ha addiritturato il marito! Secondo la modella, infatti,non avrebbe confessato il suo amore verso ...

