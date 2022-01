Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2022 | i concorrenti in gara

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)– Fabrizio Venturi, Direttore Artistico del, considerata l’elevatissima qualità delle 24 canzoni degli artisti in, ha istituito altri quattro prestigiosi premi del Maestro Michele Affidato, orafo ufficiale delItaliana. “Sarà davvero difficile per la Giuria esprimere il verdetto, in quanto tutte le canzoni insono eccelse”, soprattutto per il PresidenteGiuria, il produttore discografico Gianni Testa, voluto da Fabrizio Venturi per le sue capacità artistiche, ma soprattutto per la grande affinità che ci unisce, la grande Fede in Dio e la Grande voglia di evangelizzare il Nome ...