Elton John rimanda due concerti a causa del Covid (Di mercoledì 26 gennaio 2022) A distanza di pochi giorni dall’inizio del Farewell Yellow Brick Road, Elton John si è visto costretto a posticipare due date della sua tournée d’addio alle scene a causa della sua positività al Covid. A comunicare la triste notizia ai fan è stato l’artista stesso, attraverso una storia sul suo profilo Instagram ufficiale. Per fortuna, almeno stando alle sue parole, si trova in buone condizioni di salute e potrà presto tornare ad esibirsi. Per di più, ha dichiarato che i concerti rinviati, uno previsto per la giornata di ieri e l’altro per oggi, saranno ri-calendarizzati e coloro che avevano acquistato i biglietti potranno tranquillamente riutilizzarli. Elton John: “Mi aspetto di tornare sul palco nel weekend” Sarebbe dovuto essere un ritorno in pompa magna, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) A distanza di pochi giorni dall’inizio del Farewell Yellow Brick Road,si è visto costretto a posticipare due date della sua tournée d’addio alle scene adella sua positività al. A comunicare la triste notizia ai fan è stato l’artista stesso, attraverso una storia sul suo profilo Instagram ufficiale. Per fortuna, almeno stando alle sue parole, si trova in buone condizioni di salute e potrà presto tornare ad esibirsi. Per di più, ha dichiarato che irinviati, uno previsto per la giornata di ieri e l’altro per oggi, saranno ri-calendarizzati e coloro che avevano acquistato i biglietti potranno tranquillamente riutilizzarli.: “Mi aspetto di tornare sul palco nel weekend” Sarebbe dovuto essere un ritorno in pompa magna, ...

Advertising

giastevenz : RT @pilloledirock: Il 26 gennaio 1973 Elton John pubblicava “Don’t Shoot Me I’m Only The Piano Player”. L’album, che contiene le due hits C… - Futurama7959 : RT @pilloledirock: Il 26 gennaio 1973 Elton John pubblicava “Don’t Shoot Me I’m Only The Piano Player”. L’album, che contiene le due hits C… - pilloledirock : Il 26 gennaio 1973 Elton John pubblicava “Don’t Shoot Me I’m Only The Piano Player”. L’album, che contiene le due h… - Dreamcast86 : Da 2 giorni che ce l’ho in testa. Emmobbasta!!! Elton John - Daniel - Francaaa_5 : Vabbè raga io ci provo: Il cane di Demi Lovato ha il papillon di Vouitton Ed un collare con più glitter di una gia… -